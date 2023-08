Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Versammlungsrechtliche Veranstaltung im Stadtgebiet Lippstadt

Lippstadt (ots)

Am heutigen Tag gegen 17:10 Uhr wurde die Polizei auf eine kleinere Personengruppe aufmerksam gemacht, die mit orangenen Warnwesten bekleidet und Transparenten in der Hand in der Straße Woldemei die Fahrbahn betreten haben. Vor Ort wurde festgestellt, dass es sich hierbei vermutlich um eine nicht angemeldete versammlungsrechtliche Veranstaltung handelt. Eine Leiterin oder ein Leiter der Versammlung hat sich auf Nachfrage nicht zu erkennen gegeben. Um einen friedlichen und weitestgehenden störungsfreien Verlauf der Versammlung zu gewährleisten, wurde durch die Polizei vor Ort mit den Versammlungsteilnehmenden ein Kooperationsgespräch geführt. Die Veranstaltung wurde ohne nennenswerte Störungen nach ca. einer Stunde beendet. Aufgrund der Nichtanmeldung der Versammlung wird durch die Polizei eine Strafanzeige gefertigt. (sch.)

