POL-KN: (Sulz am Neckar/ Lkr. Rottweil) Motorradfahrer verletzt sich bei einem Frontalzusammenstoß schwer (07.07.2023)

Sulz am Neckar (ots)

Am Freitagabend, gegen 22.30 Uhr, hat sich ein Motorradfahrer bei einem Unfall auf der Landesstraße 409 schwere Verletzungen zugezogen. Ein 62-jähriger Fahrer eines Suzuki GSX 1100F war auf der L 409 von Vöhringen herkommend in Richtung Sulz unterwegs. Auf Höhe der Einmündung zur Hartensteinstraße kam der Mann nach links auf die Gegenfahrbahn, wo er mit einem entgegenkommenden VW Golf eines 33-Jährigen frontal zusammenprallte. Der Motorradfahrer stürzte auf die Straße und verletzte sich dabei schwer. Ein Rettungswagen brachte den 62-Jährigen zur medizinischen Behandlung in eine Klinik. An den beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden, an der Suzuki in Höhe von etwa 3.000 Euro und am Golf ungefähr 5.000 Euro. Während der Unfallaufnahme musste die L 409 vollständig gesperrt werden. Eine Umleitungsstrecke wurde eingerichtet.

