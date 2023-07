Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Moos/Radolfzell, Lkrs KN) Verkehrsunfall unter Radfahrern

Zeugen gesucht (08.07.2023)

Moos (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einem schwer verletzen Radfahrer kam es am Samstagnachmittag (08.07.2023), gg. 17:15 Uhr, in 78345 Moos, im Strandweg. Ein 84-jähriger Pedelec-Fahrer als auch ein 61-jähriger Radfahrer befuhren den Strandweg in Richtung Strandbad Moos. Gerade als der 61-jährige Radfahrer an einem verbotswidrig parkenden Pkw vorbeifahren will beginnt der 84-jährige Pedelec-Lenker zu überholen und kollidierte hierbei mit dem vor ihm fahrenden Radfahrer. Beide Personen stürzen zu Boden. Hierbei verletzt sich der 84-jährige, welcher keinen Fahrradhelm trug, schwer und muss intensivmedizinisch versorgt werden. Auch der 61-jährige Radler wurde zur ambulanten Behandlung in ein Klinikum verbracht. An den Rädern entstand jeweils Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro. Zeugen welche den Unfall beobachtet haben mögen sich beim Verkehrsdienst Mühlhausen-Ehingen, unter der Telefonnummer 07733 99600, melden.

