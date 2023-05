Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Kabeldiebstahl von Firmengelände

Erkelenz (ots)

Anwohner beobachteten am Sonntag (7. Mai), gegen 18.40 Uhr, zwei dunkel gekleidete Personen, die über den Zaun eines Firmengeländes an der Mühlenstraße kletterten und mehrere Kabel entwendeten. Die Polizei nahm die Ermittlungen in diesem Fall auf, diese dauern zurzeit noch an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell