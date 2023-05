Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zeugen nach Körperverletzungsdelikt und Diebstahl gesucht

Geilenkirchen (ots)

Am Markt kam es am Freitag (5. Mai), gegen 23.25 Uhr, zu einem versuchten Körperverletzungsdelikt. Ein 17-jähriger Geilenkirchener geriet zunächst mit zwei ihm unbekannten Männer in ein Streitgespräch. Währenddessen versuchte einer der Unbekannten ihn mit einem Skateboard zu schlagen und verfehlte ihn knapp. Daraufhin flüchtete der junge Mann in ein nahegelegenes Restaurant, wobei ihm die Unbekannten mehrere Glasflaschen hinterherwarfen. Anschließend nahmen sie sein schwarzes E-Bike an sich und entfernten sich zu Fuß in Richtung Bahnhof. Einer der Täter war etwa 170 Zentimeter groß und zirka 30 Jahre alt. Er hatte eine Glatze und ihm fehlten die Zähne im Mund. Der zweite Täter war gleich groß und etwa 40 Jahre alt. Er trug einen Gips um den rechten Unterarm.

Zeugen des Geschehens sowie Personen, die Angaben zur Identität der Täter machen können, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen zu melden, Telefon 02452 920 0. Alternativ können Sie Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg geben, ober über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis

