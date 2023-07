POL-KN: (Geisingen/ Lkr. Tuttlingen) E-Bikefahrer bei Sturz schwer verletzt (07.07.2023)

Singen (ots) - Ein unbekannter Täter ist in den vergangenen Tagen in einen auf der Cappanstraße abgestellten Wohnwagen eingebrochen. Der Unbekannte verschaffte sich unbefugt Zutritt zum Inneren des Anhängers. Dort durchwühlte der Täter sämtliche Schränke, entwendete jedoch nichts. An der Tür de Wohnwagens entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. ...

mehr