POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) 14.000 Euro Blechschaden bei Unfall auf dem Malvenweg (06.07.2023)

Singen (ots)

Bei einem Unfall auf dem Malvenweg ist am Donnerstagabend Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 14.000 Euro entstanden. Ein 31-Jähriger war mit einem BMW auf dem Malvenweg in Richtung Worblinger Straße unterwegs. Kurz vor dem Einmündungsbereich kam es dabei zum Zusammenstoß mit einem VW Polo einer 62 Jahre alte Frau die gerade vom Straßenrand auf die Fahrbahn einfuhr. Am BMW entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro, den Schaden am Polo schätzte die Polizei auf rund 4.000 Euro.

