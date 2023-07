Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) 20-Jähriger fährt auf geparktes Auto auf - rund 30.000 Euro Blechschaden (06.07.2023)

Singen (ots)

Ein junger Mann ist am Donnerstagnachmittag auf der Hohenhewenstraße auf ein geparktes Auto aufgefahren. Der 20-Jährige war mit einem Renault Master in Richtung der Ringstraße unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 95 prallte der Wagen in das Heck eines am Fahrbahnrand stehenden BMW X1, den es dadurch etwa zehn Meter nach vorne schob. An dem neuwertigen BMW entstand durch die Kollision Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro, am Renault in Höhe von rund 10.000 Euro. Um die beiden nicht mehr fahrbereiten Autos kümmerten sich Abschleppdienste.

