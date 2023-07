POL-KN: (Tuttlingen) Dacia Dokker beschädigt und geflüchtet- Zeugen gesucht (04.-06.07.2023)

Tuningen / Lkr. SBK (ots) - In der Nach von Dienstag (4.7.23) auf Mittwoch (5.7.23) haben unbekannte Täter in Tuningen einen Zigarettenautomaten entwendet. Zwischen 23:00 und 6:30 Uhr haben diese einen, an einem Wohnhaus festgeschraubten, Automaten abmontiert. Danach transportierten sie diesen in ein Waldstück ...

