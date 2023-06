Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Herberner Straße/Radfahrer ausgeraubt - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Nach einem Raubdelikt zum Nachteil eines 47-jährigen Radfahrers aus Ascheberg sucht die Polizei in Lüdinghausen nach Zeugen.

Der Ascheberger traf auf dem Tankstellengelände auf den bislang unbekannte Tatverdächtigen. Zunächst habe man sich unterhalten und im späteren Verlauf sei es zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Dabei wurden dem Ascheberger zwei Bankkarten und 200 Euro Bargeld geraubt. Der Unbekannte flüchtete über einen Fußweg, der seitlich vom Tankstellengelände verläuft. Kurze Zeit später kam er noch einmal in Begleitung einer zweiten Person zurück. Der Geschädigte verließ mit seinem Fahrrad die Tatörtlichkeit. Ein Zeuge fand ihn kurze Zeit später in einem Graben liegend und verständigte die Polizei. Personenbeschreibung: 20-30 Jahre, männlich, schlank, Osteuropäer, führte einen Bluetooth-Lautsprecher mit, auf dem er Musik hörte. Die Tatzeit lag am Donnerstag (22.06.) zwischen 22.00 und 22.30 Uhr. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden, Tel. 02591/7930.

