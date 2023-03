Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch in Friseurgeschäft abgebrochen

Mühlhausen (ots)

Gestern Abend, gegen 23.40 Uhr, versuchten Unbekannte in ein Friseurgeschäft in der Burgstraße einzubrechen. Ein Anwohner bemerkte die Einbrecher und informierte die Polizei. Noch vor Eintreffen der Beamten fühlten sich die Täter offensichtlich ertappt und flüchteten in Richtung Postplatz. Zuvor versuchten sie das Geschäft aufzuhebeln und zerstörten die Schaufensterscheibe. Bei den Flüchtigen handelte es sich vermutlich um zwei Männer. Einer trug eine Kapuze und hatte einen Rucksack dabei. Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei in Mühlhausen, unter der Telefonnummer 03601/4510 entgegen.

