LPI-NDH: Rinder suchen die Freiheit

Oldisleben (ots)

Ihr Können als Viehtreiber bewiesen gestern Abend Polizisten in Oldisleben. Ca. 30 Rinder waren gegen 22 Uhr aus einem Stall ausgebrochen und so zunächst in die Freiheit gelangt. Autofahrer meldeten sich daraufhin bei der Polizei, da die Tiere auf der Straße herumliefen. Die Polizisten trieben die Rinder wieder zurück in den Stall. Hierbei unterstützte sie ein zwischenzeitlich eingetroffener Mitarbeiter der ortsansässigen Agrargenossenschaft. Kurz vor Mitternacht konnte Entwarnung gegeben werden. Alle Ausreiser waren wieder eingefangen. Wie die Tiere ausbrechen konnten ist noch unklar. Möglicherweise waren die Gatter nicht richtig verschlossen. Schäden entstanden durch den Ausbruch nicht.

