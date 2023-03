Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Sattelzug in Baustelle festgefahren

Ilfeld (ots)

Beim Passieren einer einspurigen Baustelle auf der Bundesstraße 4 bei Ilfeld hat sich in der zurückliegenden Nacht ein Sattelzug festgefahren. Laut Aussage des 36-jährigen Fahrers war ihm in der Baustelle ein Pkw entgegengekommen, der möglicherweise bei Rot den Baustellenbereich befahren hat. Beim Ausweichen touchierte er die Schutzplanke und kam nicht weiter. Ein Abschleppdienst rückte an. Der mit knapp 5 Tonnen Schuhen beladene Lkw war gegen 5.30 Uhr geborgen. Nach einigen Problemen mit der Baustellenampel rollt der Verkehr seit 9 Uhr wieder reibungslos.

