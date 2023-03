LPI-NDH: Mit Verkehrszeichen kollidiert

Oberheldrungen (ots) - Ca. 12.000 Euro Schaden entstanden bei einem Unfall am Dienstagabend, gegen 19.15 Uhr, in Oberheldrungen. Ein 55-jähriger Autofahrer kam aufgrund der winterlichen Straßenverhältnisse mit seinem Nissan von der Straße ab und touchierte einen Baumstumpf. Personen wurden nicht verletzt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Pressestelle Telefon: 03631 961503 ...

mehr