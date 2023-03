Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Diebstahl von Autoteilen

Stadthagen (ots)

(bae)In der Nacht vom 02.03.2023 auf den 03.03.2023 kam es zu einem dreisten Diebstahl auf dem Gelände einer Kfz-Werkstatt in der Industriestraße in Stadthagen. Hier wurden bei vier der dort abgestellten Fahrzeugen Ersatzteile ausgebaut und entwendet. Die noch unbekannten Täter hatten es auf drei Katalysatoren, sowie eine Topfanlage(Getriebe) abgesehen. Diese wurden am Tatort sachgerecht aus den Fahrzeugen ausgebaut. Der Sachschaden beträgt ca. 4000 Euro. Wer in der fraglichen Nacht Beobachtungen in der Nähe des Tatortes gemacht hat, möge sich bitte mit der Polizei in Stadthagen unter der Rufnummer 05721/98220 in Verbindung setzten. Die Ermittlungen der Polizei dauern noch an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell