POL-NI: Bückeburg - Ankündigung einer Verkehrssicherheitswoche vom 06.-10.03.2023

Nienburg (ots) - (KEM) Die Polizei Stolzenau sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am gestrigen Morgen, den 01.03.2023, an der B61 in Höhe Uchte ereignet hat. Verkehrsteilnehmer meldeten gegen 9.25 Uhr einen auf einem Acker stehenden, augenscheinlich verunfallten PKW, in dem ein älterer Mann saß. Sein grauer Ford wies Unfallschäden an der rechten Fahrzeugfront sowie am Unterboden auf. Auch die Leitplanke war ...

