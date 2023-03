POL-NI: Nienburg - Grauer Opel Mokka beschädigt - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Nienburg (ots) - (Thi) Beamte der Verfügungseinheit Nienburg haben in Stadthagen am Montag (27.02.2023) einen Tankbetrüger festgenommen. Zwischen November und Mitte Februar wurden in den Landkreisen Nienburg und Schaumburg, sowie in Hannover mindestens 17 Tankbetrüge an 15 verschiedenen Tankstellen begangen. ...

