Polizei Homberg

POL-HR: Brand auf dem Gelände der ehemaligen Diskothek "Chinatown" - 1000,- EUR Sachschaden

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 06.02.2023:

Schwalmstadt

Brand auf dem Gelände der ehemaligen Diskothek "Chinatown"

Tatzeit: Sonntag, 05.02.2023, 23:23 Uhr

Am späten Sonntagabend brannte ein alter Thekenbereich auf dem Gelände der ehemaligen Diskothek "Chinatown" in der Junker-Hoose-Straße in Schwalmstadt-Ziegenhain. Die alte Theke mit einer Grundfläche von ca. 5 x 5 Metern grenzt direkt an das dortige Hauptgebäude an. Ein Übergreifen des Feuers auf das Hauptgebäude fand nicht statt bzw. konnte durch die eingesetzte Feuerwehr verhindert werden. Insgesamt entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 1000,- EUR.

Die Brandursachenermittlung dauert an. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen kann ein vorsätzliches in Brand setzen durch unbekannte Täter nicht ausgeschlossen werden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise bitte unter 05681/774-0.

