Polizei Homberg

POL-HR: Streitigkeiten münden in Bedrohung mittels Schreckschusswaffe - Tatverdächtiger festgenommen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 03.02.2023:

Felsberg

Streitigkeiten münden in Bedrohung mittels Schreckschusswaffe

TZ: Donnerstag, 02.02.2023, 17:33 Uhr

Am Donnerstagnachmittag kam es in Felsberg zu einer bedrohlichen Situation mit einer Schreckschusswaffe. Gegen 17:33 Uhr parkte ein 29-jähriger Mann aus Berlin mit einem Pkw im Bereich der Sunderbachstraße in Felsberg. Dies gefiel offensichtlich einem dortigen Anwohner, einem 38-jährigen Felsberger, nicht und es kam zum Streitgespräch. Im Verlaufe dieses Streites ging der 38-Jährige in ein dortiges Wohnhaus, kehrte mit einer Pistole in der Hand zurück und hielt diese bedrohlich in die Luft. Daraufhin flüchtete der 29-Jährige in sein Auto, entfernte sich vom Tatort und verständigte die Polizei.

Der 38-jährige alkoholisierte Tatverdächtige konnte wenig später widerstandslos durch die Polizei festgenommen werden. Aufgrund der Ausgangssituation waren auch Spezialkräfte der Polizei Kassel im Einsatz.

Während der Festnahme konnte die Tatwaffe, eine Schreckschusspistole, sichergestellt werden. Bei der anschließenden Durchsuchung des Wohnhauses wurden weitere Schusswaffen aufgefunden und sichergestellt. Die Polizeistation Melsungen hat die Ermittlungen aufgenommen. Verstöße gegen das Waffengesetz werden derzeit geprüft. Der Tatverdächtige wird sich nun wegen des Verdachtes der Bedrohung verantworten müssen. Die Ermittlungen dauern an.

Hinweise bitte an die Polizeistation Melsungen unter 05661/7089-0.

Jens Breitenbach, PHK -Pressesprecher-

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

Breitenbach, PHK

-Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell