Polizei Homberg

POL-HR: Einbruch in Wohnhaus

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 06.02.2023:

Gudensberg

Einbruch in Wohnhaus

TZ: Donnerstag, 02.02.2023, 11:00 Uhr bis Freitag, 03.02.2023, 11:00 Uhr

In der Zeit von Donnerstag (02.02.2023) 11:00 Uhr bis Freitag (03.02.2023) 11:00 Uhr verschafften sich unbekannten Täter gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus in der Berliner Straße in Gudensberg.

Die unbekannten Täter hebelten eine Kellertür auf gelangten so in den Innenbereich des Hauses. Im Inneren durchsuchten die unbekannten Täter sämtliche Behältnisse nach Wertgegenständen. Was genau durch die unbekannten Täter gestohlen wurde steht derzeit noch nicht fest. Durch die Beschädigung der Kellertür entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 250,- EUR.

Die Kriminalpolizei Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise bitte unter Telefon 05681/774-0.

Jens Breitenbach, PHK -Pressesprecher-

Breitenbach, PHK

-Pressesprecher-

