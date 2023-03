Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg/Schaumburg/Hannover - Nienburger Polizei ermittelt Tankbetrüger

Nienburg (ots)

(Thi) Beamte der Verfügungseinheit Nienburg haben in Stadthagen am Montag (27.02.2023) einen Tankbetrüger festgenommen.

Zwischen November und Mitte Februar wurden in den Landkreisen Nienburg und Schaumburg, sowie in Hannover mindestens 17 Tankbetrüge an 15 verschiedenen Tankstellen begangen. Täter war ein bislang unbekannter Mann mit einem blauen Renault Clio, an dem bei den Tatausführungen teilweise entwendete Kennzeichen und teilweise gar keine Kennzeichen angebracht waren.

Beamten der Verfügungseinheit fiel am Montag im Rahmen der Streife genau solch ein Fahrzeug auf. Während der Kontrolle erhärtete sich der Tatverdacht gegen den 38-jährigen Fahrer.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft ordnete der Ermittlungsrichter noch am selben Tag die Durchsuchung der Wohnung des 38-Jährigen aus Schaumburg an. Dabei wurden relevante Beweismaterialen, unter anderem die entwendeten Kennzeichen, aufgefunden.

Der Beschuldigte muss sich nun unter anderem wegen mehrfachem Tankbetruges und Kennzeichendiebstahl verantworten.

Da es möglich ist, dass noch weitere Tankbetrüge von demselben Täter begangen wurden, werden geschädigte Tankstellenbetreiber gebeten, sich bei ihrer zuständigen Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell