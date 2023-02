POL-NI: Eisiges Geschoß

Nienburg (ots) - (KEM) Am vergangenen Wochenende ereignete sich an der Celler Straße in Nienburg Höhe Hausnr. 9 eine Verkehrsunfallflucht. Nach derzeitigen polizeilichen Erkenntnissen touchierte ein in Richtung stadtauswärts fahrendes Kraftfahrzeug aufgrund zu geringen Seitenabstandes mindestens einen von zwei rechtsseitig in einer Parkbucht abgestellten PKW und ...

mehr