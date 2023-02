Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg/Wildeshausen - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Nienburg (ots)

(KEM) Am vergangenen Wochenende ereignete sich an der Celler Straße in Nienburg Höhe Hausnr. 9 eine Verkehrsunfallflucht.

Nach derzeitigen polizeilichen Erkenntnissen touchierte ein in Richtung stadtauswärts fahrendes Kraftfahrzeug aufgrund zu geringen Seitenabstandes mindestens einen von zwei rechtsseitig in einer Parkbucht abgestellten PKW und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Der Tatzeitraum wurde auf Freitagabend, 18 Uhr bis Sonntagnachmittag, 16.30 Uhr eingegrenzt.

Durch den Zusammenstoß wurde der linke Außenspiegel eines grauen Skoda Fabia beschädigt. Ein ebenfalls in der Parkbucht stehender, blauer Mercedes mit Oldenburger Kennzeichen wies ebenfalls Unfallschäden an der linken Fahrzeugseite auf. Bislang ist jedoch ungeklärt, ob es sich dabei um einen Neu- oder einen Altschaden handelt. Der Fahrzeughalter, ein 31-jähriger Mann aus Wildeshausen, war nicht vor Ort, konnte noch nicht erreicht werden und hat sich auch nicht mit der Polizei Nienburg in Verbindung gesetzt.

Zeugen die Hinweise zum Unfallhergang, dem blauen Mercedes oder dem unfallverursachenden Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Nienburg unter 05021/97780 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell