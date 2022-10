POL-BO: Kradfahrer (44) und seine Sozia (18) nach Alleinunfall verletzt

Herne (ots) - Nach einer gefährlichen Körperverletzung am Montag, 24. Oktober, in einer Herner Wohnung hat die Kripo die Ermittlungen aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen verschaffte sich eine unbekannte Person gegen 4.50 Uhr auf ungeklärte Weise Zugang zu einer Wohnung an der Poststraße, griff den Wohnungsinhaber (54) mit einer Machete an und flüchtete kurz ...

