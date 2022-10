POL-BO: Ermittlungen nach gefährlicher Körperverletzung in einer Herner Wohnung

Bochum (ots) - Ein elfjähriger Fahrradfahrer ist am Montagabend, 24. Oktober, in Bochum-Wattenscheid mit einem Auto kollidiert. Er zog sich leichte Verletzungen zu. Nach bisherigem Kenntnisstand fuhr ein 67-jähriger Autofahrer aus Essen gegen 18.10 Uhr vom Gertrudisplatz in Richtung Friedrich-Ebert-Straße und beabsichtigte nach rechts in diese abzubiegen. Zeitgleich war ein elfjähriger Bochumer mit seinem Fahrrad auf ...

