POL-BO: Fahrradfahrer (11) kollidiert mit Auto - Krankenhaus

Ein elfjähriger Fahrradfahrer ist am Montagabend, 24. Oktober, in Bochum-Wattenscheid mit einem Auto kollidiert. Er zog sich leichte Verletzungen zu.

Nach bisherigem Kenntnisstand fuhr ein 67-jähriger Autofahrer aus Essen gegen 18.10 Uhr vom Gertrudisplatz in Richtung Friedrich-Ebert-Straße und beabsichtigte nach rechts in diese abzubiegen. Zeitgleich war ein elfjähriger Bochumer mit seinem Fahrrad auf dem linken Gehweg der Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Lyrenstraße unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr der Junge gegen den stehenden Pkw des Esseners und stürzte. Möglicherweise verlor der junge Bochumer aufgrund des nassen Bodens die Kontrolle über sein Fahrrad.

Eine Rettungswagenbesatzung brachte den leicht verletzten Jungen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Das Verkehrskommissariat klärt nun den genauen Unfallhergang.

