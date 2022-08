Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 05.08.2022.

Peine (ots)

Täter drangen in Kinderbetreuungseinrichtungen ein.

Peine, Duttenstedter Straße, 03.08.2022, 17:00 Uhr-04.08.2022, 07:00 Uhr.

Die Täter verschafften sich einen widerrechtlichen Zugang in die Betreuungseinrichtung und durchsuchten im Tatverlauf zahlreiche Behältnisse und Schränke. Die Polizei ermittelt, ob die Täter Gegenstände erbeuteten. Der bisher verursacht Schaden liegt bei 500 Euro. Zu einem weiteren Einbruch kam es in der Betreuungseinrichtung für Kinder in Peine, In den Fahlwiesen. Die Täter hebelten im Tatzeitraum vom 03.08.2022, 16:00 Uhr-04.08.2022, 07:20 Uhr, die Eingangstür auf und durchwühlten im Tatverlauf zahlreiche Behältnisse. Die Täter erbeuteten einen Geldbetrag in mittlerer dreistelliger Höhe und verursachten einen Schaden von mindestens 1.200 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Peine unter der Telefonnummer 05171/9990 entgegen.

Schockanruf zu einem angeblichen Verkehrsunfall.

Vechelde, Sierße, An der Burg, 04.08.2022, 14:00 Uhr.

Ein bislang unbekannter Täter hatte bei einer Frau angerufen und sich als Polizeibeamter ausgegeben. In dem Gespräch erklärte der Anrufer, dass der Sohn der Frau in einen Verkehrsunfall verwickelt sei und sie daher eine Summe von deutlich über 100.000 Euro bezahlen müsse. Zu einer Geldübergabe kam es nicht. Die Polizei möchte sensibilisieren, nicht auf diese Betrugsmasche hereinzufallen.

Eine verletzte Person nach Verkehrsunfall.

Hohenhameln, Clauen, B 494 (zwischen Hohenhameln und Clauen), 04.08.2022, 14:55 Uhr.

Ein 58-jähriger Fahrer eines Pkw kam aus bislang nicht bekannten Gründen alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug kollidierte mit einem Straßenbaum und kam auf der Seite liegend zum Stillstand. Der Fahrer blieb hierbei unverletzt. Die Schadenshöhe muss ermittelt werden.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell