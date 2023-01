Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Jahreshauptversammlung der Ortsfeuerwehr Altenhagen - Sven Büscher zum Gruppenführer gewählt

Celle (ots)

Am 06.01.2023 fand die Jahreshauptversammlung der Ortsfeuerwehr Altenhagen statt. Um 20:00 Uhr eröffnete Ortsbrandmeister Holger Meyer die Jahreshauptversammlung. Er begrüßte die Mitglieder, den Stadtbrandmeister Uwe Wiechmann, den stellv. Kreisbrandmeister Dirk Heindorff, den Ehrenortsbrandmeister Heinz Schierbaum, die Ortsbürgermeisterin Ute Hinterthür und die Gäste der ortsansässigen Vereine.

In seinem Jahresbericht berichtete Holger Meyer von insgesamt 20 Einsätzen im Stadtgebiet. Unter den Einsätzen waren unter anderem der Großbrand im Ortsansässigen Gartencenter, mehrere Hilfeleistungen und Löschhilfen.

Nach den letzten zwei Jahren, in denen Corona auch die Feuerwehr stark eingeschränkt hat, konnte der Dienstbetrieb wieder ausgeweitet werden. Darunter die nötigen Durchgänge in der Atemschutzübungsstrecke und 16 Lehrgänge. Insgesamt wurden in allen Abteilungen der Freiwilligen Feuerwehr Altenhagen rund 2430 Dienst- und Einsatzstunden erbracht.

Nach den Jahresberichten des Jugendfeuerwehrwartes, des Stadtbrandmeisters, des stellv. Kreisbrandmeisters und der Verwaltung stand die Wahl eines neuen Gruppenführers an.

Neuer Gruppenführer ist Sven Büscher.

Nach den Wahlen konnten der Kamerad Florian Busse für 25 jährige Mitgliedschaft geehrt werden. Zur Hauptfeuerwehrfrau wurde Silke Hoppenstedt und zum Hauptfeuerwehrmann wurde Felix Meyer befördert. Zu guter letzt wurde Manfred Busse in die Altersabteilung verabschiedet. Zu erwähnen ist sein langjähriges Engagement und seine Atemschutztauglichkeit bis zum Ausscheiden mit 67.

Text: M. Gwinner stellv. Ortsbrandmeister FF Altenhagen

