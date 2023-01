Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Einsätze der Feuerwehr zum Jahreswechsel 2022/2023

Einsatzspitze gegen 1 Uhr - vermuteter Wohngebäudebrand löst Großeinsatz aus!

Mit frühlingshaften Temperaturen und norddeutschen Schietwetter endete das Jahr 2022. Die Celler Feuerwehr musste am 31. Dezember 2022 zu keinen Einsätzen ausrücken und startete zunächst ruhig in das neue Jahr.

Um 00:22 Uhr lösten dann zum ersten Mal die digitalen Meldeempfänger der Celler Feuerwehr aus. Die Ortsfeuerwehr Westercelle wurde zu einem Brand an einer Garage alarmiert. Vor Ort brannten Reste eines Feuerwerks. Ab 00:43 Uhr ging es dann Schlag auf Schlag. Innerhalb von wenigen Minuten wurde zunächst die Ortsfeuerwehr Groß Hehlen zu einer brennenden Tanne, um 00:44 Uhr die Ortsfeuerwehr Celle-Hauptwache zu einem Heckenbrand und um 00:52 Uhr zu einem brennenden Papiercontainer alarmiert. Die Ortsfeuerwehr Altencelle rückte dann um 01:06 Uhr ebenfalls zu einem Heckenbrand aus.

Nach einer kurzen Einsatzpause ertönten um 02:16 Uhr erneut die Meldeempfänger. In Vorwerk unterstützte die Ortsfeuerwehr Celle-Hauptwache bei der Beseitigung einer Gefahrenstelle.

Ein Großaufgebot an Einsatzkräften rückte um 2:59 Uhr nach Scheuen aus. Hier sollte ein Einfamilienhaus brennen. Vor Ort bestätigte sich die Lage nicht. Es brannte ein Gartenschuppen und Teile einer Hecke sowie weitere Bepflanzung. Ein Übergreifen des Brandes auf das Wohngebäude konnte verhindert werden. Zur Brandbekämpfung kamen drei C-Rohre zum Einsatz. Im Einsatz waren die Ortsfeuerwehren Scheuen, Hustedt, Groß Hehlen und Celle-Hauptwache sowie die Führungsgruppe Einsatzleitung der Stadtfeuerwehr. Ebenfalls waren der Rettungsdienst und die Polizei im Einsatz.

Bereits am Neujahrsmorgen um 8:50 Uhr erfolgte der bisher letzte Einsatz. An der B214 Celle in Richtung Altencelle war es zu einem kleinen Flächenbrand gekommen. Im Einsatz war die Ortsfeuerwehr Celle-Hauptwache.

