FW Celle: Aufwendige Löscharbeiten bei Baumbrand in Cellr

Celle (ots)

Rund 2,5 Stunden waren die Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehr Celle-Hauptwache am heutigen Nachmittag bei einem Baumbrand gefordert. Das Feuer hatte sich in dem hohlen Baum ausgebreitet und war von außen kaum zu erreichen. Mit einer Motorsäge wurde der Baum geöffnet, so dass der Brand gelöscht werden konnte.

