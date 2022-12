Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Rauchentwicklung aus Dachbereich

Celle (ots)

Am Dienstagnachmittag wurde die Feuerwehr Celle zu einer Rauchentwicklung in die Straße Am Brückhorst alarmiert. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte auf dem Dachboden eines Mehrparteienhauses eine Verrauchung fest. Die Ursache war jedoch unklar. Bei der näheren Erkundung konnten die Einsatzkräfte eine Nebeldose auffinden und als Ursache ausmachen. Weitere Maßnahmen waren nicht erforderlich.

Im Einsatz waren die Ortsfeuerwehren Westercelle und Celle-Hauptwache sowie der Rettungsdienst und die Polizei.

