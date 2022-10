Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Warnhinweis Giftköder

Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Am Samstagabend, gegen 18.00 Uhr, wurden in Weil am Rhein in der Breslauer Straße in Höhe der Bushaltestelle "Stettiner Straße" mehrere sogenannte Giftköder durch eine Spaziergängerin festgestellt. Diese befanden sich auf einer Wiese hinter der Bushaltestelle. Es handelte sich um 18 präparierte Hähnchenteile, welche mit medizinischen Kanülen gespickt waren.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz aufgenommen. Personen, die sachdienliche Angaben zur Sache machen können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Weil am Rhein (Tel. 07621 97970) in Verbindung zu setzten.

