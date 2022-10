POL-FR: Verdacht der Gefährdung des Straßenverkehrs - Hindernisse auf Fahrbahn bereitet - keine verletzten Personen - Erheblicher Sachschaden - Zeugenaufruf

Freiburg (ots) - In der Nacht von Donnerstag, 27.10.2022, auf Freitag, 28.10.2022, kam es im Stadtgebiet von Kandern, insbesondere in der Hammersteiner Straße sowie in der Hauptstraße, zu mehreren, teilweise großflächigen Farbschmierereien. Der Polizeiposten Kandern, Telefon 07626 977800, sucht Zeugen, welchen in diesem Zusammenhang verdächtige Personen ...

