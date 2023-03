Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Bad Nenndorf - Verkehrsunfallflucht führt zu Auffahrunfall

Bad Nenndorf (ots)

(tuc) Am Samstag, den 04.03.2023 befahren drei Pkw gegen 13:20 Uhr die Bundesstraße 65 aus Stadthagen in Fahrtrichtung Bad Nenndorf. Kurz vor der Kreuzung "Drei Steine" vollzieht der erste in dieser Reihe fahrende Pkw, welcher vorher schon aufgrund seiner Fahrweise aufgefallen ist, eine nicht nachvollziehbare Vollbremsung. Aufgrund dieser Vollbremsung muss der zweite Pkw ebenfalls eine Vollbremsung vollziehen. Dies bemerkt der dritte Pkw in der Fahrzeugreihe zu spät und fährt auf den vor ihm fahrenden Pkw auf. Der erste Pkw entfernt sich im Anschluss von der Unfallstelle, ohne eine Feststellung seiner Unfallbeteiligung zu ermöglichen. Die Polizei Bad Nenndorf bittet aufmerksame Zeugen um Mithilfe: Wer kann weitergehende Angaben zu einem blauen Audi mit Duisburger Zulassung machen, welcher um die genannte Uhrzeit auf der Bundesstraße 65 in Richtung Bad Nenndorf gefahren ist? Hinweise werden unter den hinterlegten Erreichbarkeiten entgegengenommen.

