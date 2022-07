Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Außenspiegel beschädigt

Annweiler am Trifels (ots)

In der Zeit vom 14.07.2022, 17:00 bis 15.07.2022, 07:15 Uhr, wurde an einem blauen VW-Bus in der Lindelbrunnstraße der linke Außenspiegel nach vorne geklappt. Hierbei wurde dieser so stark beschädigt, dass er ersetzt werden muss. Mindestens an 3 weiteren Fahrzeugen waren auch die Spiegel nach vorne geklappt. Zeugen oder weitere Geschädigte sollen sich bitte bei der Polizei Annweiler unter 06346-964619 melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell