Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Mit Spucke und Fäusten

Diebstähle aus Pkw und von Firmengelände

Iserlohn (ots)

Mit mehreren Anzeigen wegen Körperverletzung endete am Samstag ein Streit an und in einer Tankstelle an der Mendener Straße. Mehrere Frauen hatten sich kurz vor 21 Uhr vor der Tankstelle gestritten. Eine 28-jährige Beteiligte kam in die Tankstelle und wollte, dass der Mitarbeiter die Polizei verständigt. Dabei schrie sie den Tankwart an. Ein 57-jähriger Kunde kam dazu und wollte helfen. Er forderte die Frau auf, die Tankstelle zu verlassen. Darauf riss sie die Ware aus den Regalen, spuckte auf den Boden und dem 57-Jährigen ins Gesicht und begann, ihn mit den Fäusten zu schlagen. Der Mann schlug zurück. Schließlich gingen beide nach draußen. Dort spuckte sie ihn erneut an und schlug nach ihm. Dabei zerriss sein Hemd. Der 57-Jährige überwältigte die Frau und hielt sie bis zum Eintreffen der Polizei am Boden fest. Die alkoholisierte Oberhausenerin konnte sich angeblich an nichts erinnern. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung und Beleidigung. Die Frau erhielt einen Platzverweis. Nur kurze Zeit später trafen die Polizeibeamten sie in der Innenstadt wieder. An der Wasserstraße warf sie reihenweise Blumenkübel um und stritt sich mit Passanten. Die Polizei fahndete nach ihr und sammelte sie am Stadtbahnhof auf. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde sie mitgenommen ins Gewahrsam.

In der Nacht zum Sonntag verschwand aus einem am Westergraben abgestellten Pkw eine Geldbörse mitsamt Bankkarte. Am Freitagmorgen zwischen 1 und 9.50 Uhr wurde aus einem Pkw am Pastorenweg ein Navigationsgerät gestohlen. Von einem Firmengelände an der Straße Langer Brauck wurden zwischen Freitagnachmittag und Samstagmorgen Kupferkabel gestohlen. (cris)

