Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Altpapier in Brand gesetzt/ Einbruch in leeren Markt/ Fahrradgestohlen/ Lärm auf Spielplatz

Hemer (ots)

Am Samstagabend gegen 18.45 Uhr brannte Altpapier unter einer Treppe des Hallenbades. Kinder sahen Rauch und informierten die Feuerwehr, die das Feuer unter der Treppe an der Gebäuderückseite löschte. Es entstand Schaden an einem Tor. Die Polizei ermittelt wegen vorsätzlicher Brandstiftung und bittet um Hinweise unter Telefon 9099-0. Am Sonntag wurde in den ehemaligen, leerstehenden Real-Markt an der Urbecker Straße eingebrochen. Unbekannte öffneten gewaltsam eine Tür und machten sich an einer weiteren Tür zu schaffen. Sie lösten einen Alarm aus.

Zwischen Freitagnachmittag und Sonntagmittag wurde am Freibad am Damm ein Fahrrad gestohlen. Der Eigentümer hatte es am Freitag gegen 15 Uhr mit einem Seilschloss am Fahrradständer gesichert. Zwei Tage später lag nur noch das Seilschloss vor Ort. Bei dem Diebesgut handelt es sich um ein schwarzes Mountainbike mit einem auffällig dicken und breiten Sattel und Neonstreifen am Rahmen.

Am Samstag kurz vor 22 Uhr beschwerten sich Anwohner des Spielplatzes am Charlotte-Terheyden-Weg bei der Polizei über Jugendliche, die dort Alkohol konsumieren und mit Krafträdern laut ihre Runden drehen würden. Die Polizei traf sieben Jugendliche. Zwei 15- und 17-Jährige hockten hinter einer Sitzbank. Dort fanden die Polizeibeamten Drogenzubehör. Die Polizei ermittelt gegen die Jugendlichen wegen einer Straftat nach dem Betäubungsmittelgesetz. Alle Jugendlichen erhielten Platzverweise. (cris)

