Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Betrunkener beschädigt sein Wohnmobil (22.03.2023)

Villingen-Schwenningen (ots)

Am Mittwoch gegen 18 Uhr hat ein Wohnmobilfahrer in der Straße Leimgrubenweg einen kuriosen Unfall verursacht. Ein 79-jähriger Mann fuhr von einem Stellplatz über ein Rasengrundstück und prallte gegen einen Baum. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Polizisten, dass der Fahrer alkoholisiert war. Ein Test ergab einen Wert von rund 1,2 Promille. Ein Arzt entnahm ihm eine Blutprobe. Die Polizei behielt seinen Führerschein ein. Den Fahrer erwartet nun eine Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell