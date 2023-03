Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Mann wird Opfer von WhatsApp-Betrugsmasche (21.03.2023)

Villingen-Schwenningen (ots)

Am Dienstagabend haben Betrüger einen 59-jährigen Mann abgezockt. Die Betrüger gaben sich in einer Textnachricht am Telefon als Sohn des Opfers aus. Mit der bekannten Betrugsmasche forderten die Betrüger einen vierstelligen Geldbetrag zur Bezahlung einer Rechnung. Das Opfer fiel auf die Gauner herein, obwohl es sich um eine ausländische Bankverbindung handelte.

Um sich vor dieser aktuellen Betrugsmasche zu schützen, gibt die Polizei Tipps und Hinweise auf Ihrer Internetseite www.polizei-beratung.de:

Wenn Sie von Personen, die Sie kennen, über eine unbekannte Nummer kontaktiert werden, speichern Sie die Nummer nicht automatisch ab.

Überprüfen Sie Ihren Kontakt: Fragen Sie bei der Ihnen bekannten Person unter der alten Nummer nach, ob die Nachricht wirklich von ihr kommt.

Wenn Sie per WhatsApp oder andere Messenger um Geldüberweisungen gebeten werden, seien Sie immer misstrauisch. Nachfragen schützt vor Betrug.

Achten Sie auf die Sicherheitseinstellungen Ihres verwendeten Nachrichtendienstes.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell