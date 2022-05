Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Pizzabote ausgeraubt - weitere Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Am Samstag raubten zwei bislang unbekannte Täter einen Pizzaboten vor einer Parkanlage "An der Kommende" aus. Gegen 20.10 Uhr lieferte der 29-jährige Bottroper eine Pizza an die benannte Örtlichkeit. Dort angekommen schlug ein Unbekannter dem Mann unvermittelt mit einem Schlagstock auf den Arm, ein anderer Täter zog ihm anschließend die Geldbörse aus der Hosentasche. Dann flüchteten beide zu Fuß in Richtung Park. Ein Zeuge sah noch zwei Verdächtige in die Gungstraße laufen.

Die zwei Täter können nur grob beschrieben werden: 1. Person: Mund-Nasen-Schutz, schwarze Kleidung 2. Person: orangefarbenes Oberteil, Schlagstock

Wer weitere Angaben zum Vorfall oder den Tätern machen kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Tel.: 0800 2361 111 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell