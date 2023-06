Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Buldern, Weseler Straße/ Fahrendes Auto mit Eiern beworfen

Coesfeld (ots)

In der Nacht auf Donnerstag (22.06.23) haben Unbekannte Eier auf ein fahrendes Auto in Buldern geworfen. Der 51-jährige Fahrer aus Dülmen passierte gegen 00.45 Uhr gerade einen Discounter an der Weseler Straße. Das Ei schlug auf der linken Fahrzeugseite auf Höhe der Fahrerkabine ein. Er wendete das Auto und wurde dann erneut beworfen. Dieses Mal traf ein Ei die Beifahrerseite. Schäden am Fahrzeug entstanden nach derzeitigem Stand nicht. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell