Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Dornstadt - Flucht vor der Polizei endet im Kasernenzaun

Ulm (ots)

Am Sonntagmorgen, gegen 03.30 Uhr, meldet ein Zeuge ein Fahrzeug, welches in Schlangenlinien auf der B 10 fuhr. Der PKW fuhr dann von der Bundesstraße ab in Richtung Dornstadt. Eine Streifenbesatzung folgte dem Fahrzeug. Am Kreisverkehr bei der Rommelkaserne hielt der Lenker kurz an und fuhr dann trotz Haltezeichen der Polizei weiter. Kurz darauf kam der 40-jährige nach rechts von der Fahrbahn ab. Beim Zurücklenken verlor er die Kontrolle über den PKW. Er überfuhr einen Gehweg, anschließend ging es die Böschung hinab. Die Fahrt endete am Zaun des Kasernengeländes. Der Lenker stieg selbständig aus und wurde von den Beamten festgenommen. Der Alkoholtest ergab einen Wert deutlich über zwei Promille. Der Lenker musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Der Sachschaden wird auf ca. 8 000 Euro geschätzt. Ein Abschleppdienst musste das fahruntüchtige Fahrzeug bergen.

