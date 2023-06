Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Lonsee - Betrunkener tanzt nach Unfall auf dem Auto

Ulm (ots)

Am Samstag wurden die Beamten zu einem Unfall entlang der B 10 gerufen. Ein 31-jähriger PKW-Lenker war in Richtung Amstetten unterwegs gewesen. Er hatte zunächst beinahe einen Unfall verursacht, als er ein anderes Auto überholte. Anschließend unterschätzte er den Abstand zum Entgegenkommenden und wich nach rechts aus. Beim Zurücklenken vom rechten Fahrbahnrand brach sein PKW nach links aus. Er fing den PKW ab und fuhr wieder nach rechts. Hier jedoch zu weit. Er fuhr die Böschung am rechten Fahrbahnrand hinunter in ein angrenzendes Rapsfeld, wo er nach ca. 200 Metern zum Stehen kam. Eine Ersthelferin wollte sich um den verunfallten Lenker kümmern. Als sie am Fahrzeug eintraf, stieg der Fahrer aus und tanzte auf seinem Auto herum. Ob aus Freunde oder Frust ist nicht bekannt. Der PKW war nicht mehr fahrbereit. Der Lenker und sein Beifahrer hatten leichte Verletzungen davongetragen. Die Beamten stellten beim Fahrer eine Beeinflussung von Alkohol und Drogen fest. Er musste im Krankenhaus eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Der Sachschaden wird auf ca. 5 000 Euro geschätzt.

++++++++++++++++++++1092439;

Polizeiführer vom Dienst (GU);

Tel. 0731/188-1111;

Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell