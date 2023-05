POL-PDLD: Bei Personenkontrolle Widerstand geleistet

Germersheim (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Kindertagesstätte im Stadtgebiet von Germersheim und entwendeten dort etwa 150EUR Bargeld. Zudem entstand Sachschaden in unbekannter Höhe. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Germersheim telefonisch unter der Nummer 07274/958-0 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Landau ...

