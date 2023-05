Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Venningen Dachhaie unterwegs

Landau (ots)

Am späten Vormittag des 20.05.2023 meldete sich ein Bürger aus Venningen und teilte mit, dass in der Hauptstraße ein verdächtiger Kleintransporter von Hof zu Hof fahren würde. Bei der Überprüfung konnten mehrere Männer an einem Anwesen festgestellt werden. Der Eigentümer des Anwesens gab an, dass die Männer plötzlich im Hof standen und direkt anfingen an der Dachrinne zu arbeiten. Für die Dachrinne wurde dann ein völlig überzogener Preis aufgerufen. Die Überprüfung der Männer ergab, dass alle einschlägig in Erscheinung getreten waren. Gegen einen der Männer lag sogar ein Haftbefehl vor. Nach Bezahlung wurde der Mann wieder auf freien Fuß gesetzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell