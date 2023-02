Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Hilferufe aus Wohnung - Notfallmäßige Türöffnung am Sonntagmorgen

Sprockhövel (ots)

Am Sonntagmorgen wurden Feuerwehr und Rettungsdienst gegen 8:30 Uhr zu einem Wohnhaus in der Straße "Am Susewind" alarmiert. Aus einer Wohnung im ersten Obergeschoss waren Hilferufe zu vernehmen.

Die Feuerwehr konnte die Wohnungstür mit Spezialwerkzeug gewaltfrei öffnen. Anschließend konnte der Rettungsdienst die Person, die nach einem Sturz in der Wohnung verletzt worden war, medizinisch versorgen.

Nach 30 Minuten war der Einsatz für die zehn ehrenamtlichen Feuerwehrkräfte beendet.

Original-Content von: Feuerwehr Sprockhövel, übermittelt durch news aktuell