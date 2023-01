Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Zwei Kaminbrände am Wochenende

Am Wochenende wurde die Feuerwehr zu mehreren Einsätzen, davon zwei Kaminbrände, alarmiert.

Am Samstagmorgen erkannte ein aufmerksamer Nachbar in der Straße "Bruchhausen" einen ausgedehnten Schornsteinbrand um alarmierte um kurz nach 9 Uhr die Feuerwehr. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte brannte der Schornstein in voller Ausdehnung. Das Gebäude wurde durch die Feuerwehr evakuiert. Ein Trupp ging unter schwerem Atemschutz vor und kontrollierte das Objekt mit einer Wärmebildkamera und einem Kohlenstoffmonoxid-Messgerät. Zwei in Betrieb befindliche Kaminöfen wurden ausgeräumt und das Brandgut ins Freie verbracht. Über eine Revisionsklappen im Dach- und Kellergeschoss wurde in Zusammenarbeit mit dem Schornsteinfeger der Kamin gekehrt und geräumt.

Nach vier Stunden war der Einsatz beendet. Insgesamt waren 29 ehrenamtliche Feuerwehrkräfte mit sieben Fahrzeugen vor Ort.

Am Sonntagmittag kam es gegen 12:30 Uhr an der Gevelsberger Straße erneut zu einem Kaminbrand. Laut Eigentümerin habe es einen Flammenausschlag aus dem Schornstein am Dach gegeben. Das Gebäude wurde ebenfalls geräumt und mit einer Wärmebildkamera und einem Kohlenstoffmonoxid-Messgerät kontrolliert. Eine Drehleiter wurde in Stellung gebracht. Anschließend wurde der Kamin über die Drehleiter durch einen Trupp gekehrt. Der zuständige Schornsteinfeger war ebenfalls vor Ort.

Nach eineinhalb Stunden konnte der Einsatz beendet werden. Ausgerückt waren 28 ehrenamtliche Feuerwehrkräfte mit sieben Fahrzeugen.

Des Weiteren wurde die Feuerwehr Sprockhövel am Wochenende noch zu vier weiteren Einsätzen gerufen.

Auf der Ausfahrt der BAB 43 auf die Querspange wurde am Freitagmittag gegen 13:30 Uhr eine rund 60 Meter lange Ölspur abgestreut.

Am gleichen Nachmittag sollte auf einem Parkplatz eines Lebensmittelhandels am Rathausplatz ein Pkw in Brand stehen. Vor Ort stellte sich heraus, dass es nicht mehr brannte aber es im Motorraum eines Fahrzeugs zu einem kleinen Kabelbrand gekommen war. Die Zuständigkeit lag hier bei einem Abschleppunternehmen.

Am späten Samstagabend wurde die Feuerwehr gegen 23:30 Uhr mit dem Stichwort "Person in Notlage" zur Elberfelder Straße gerufen. Dort war ein Pkw rückwärts in einen Graben gerollt. Die gehbehinderte Beifahrerin konnte aufgrund der Lage des Fahrzeugs dieses nicht mehr eigenständig verlassen. Das Fahrzeug wurde durch ein Feuerwehrfahrzeug aus dem Graben gezogen. Der mitalarmierte Rettungsdienst untersuchte die Beteiligten im Anschluss noch.

In der Nacht zu Samstag nahm ein Anwohner in der Lemper Straße Brandgeruch wahr und alarmierte gegen 01:15 Uhr die Feuerwehr. Durch die Einsatzkräfte war ein Brandgeruch nicht feststellbar. Der Bereich wurde abgefahren und kontrolliert. Danach konnte der Einsatz ohne weiteres Zutun der Feuerwehr nach 30 Minuten abgebrochen werden.

