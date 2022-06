Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Einbrecher gehen leer aus

Am Samstag oder Sonntag waren Unbekannte in Göppingen am Werk.

Ulm (ots)

Zwischen 15 Uhr und 13.30 Uhr hebelten Unbekannte eine Kellertür im Paul-Koepff-Weg auf. So gelangten sie in das Wohnhaus. Dort wühlten sie in den Räumen nach Brauchbarem. Weil sie in dem Einfamilienhaus wohl nichts fanden, flüchteten sie ohne Beute. Die Täter hinterließen einen Sachschaden von etwa 250 Euro. Spezialisten der Polizei sicherten Spuren. Die Kriminalpolizei Göppingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter Tel. 07161/632360 zu melden.

Gegen Einbruch und Diebstahl können Sie sich schützen. Seien sie wachsam in ihrer Nachbarschaft und bitten Sie auch Anwohner, Augen und Ohren offen zu halten. Scheuen Sie sich nicht, einen Notruf abzusetzen, wenn Sie Verdächtiges bemerken. Wie Sie sich und Ihr Eigentum sonst schützen können, erfahren Sie bei den Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in der Region ist diese unter Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de und www.polizei-beratung.de.

+++++++ 1143852

Jürgen Rampf, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell