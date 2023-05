POL-PDLD: Einbruch in Kita

Landau (ots) - Derzeit unbekannte Täter entwendeten im Zeitraum vom 15.05.2023, 20:00 Uhr bis zum 16.05.2023, 12:30 Uhr einen über 20 Jahre alten, schwarzen 3er BMW, welcher in der Pasteurstraße in Landau parkte. Die Polizei Landau bittet um Meldung verdächtiger Wahrnehmungen, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, telefonisch an 06341/287-0 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Landau Pressestelle Telefon: ...

