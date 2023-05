POL-PDLD: Pkw gestohlen

Germersheim (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gingen unbekannte Täter diverse Schrebergärten Im Kleinrhein in Germersheim an und entwendeten dort verschiedene Gegenstände in unbekannter Schadenshöhe. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Germersheim unter der 07274/958-0 oder per Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Landau ...

mehr